''(Untitled)'', le double album sans titre des Byrds...

Le neuvième album du groupe américain de rock sort le 14 septembre 1970 aux USA et le 13 novembre 1970 au Royaume-Uni sur le label Columbia Records.

Début 70, on pourrait dire que les Byrds battent un peu de l’aile, si vous permettez ce mauvais jeu de mots. Ils vont se rattraper avec un double album, le seul, sans titre et logiquement intitulé ''(Untitled)'' produit par Terry Melcher. Vendu au prix d’un album simple, il est composé d’un Live, enregistré le 28 février et le 1er mars 1970, lors de deux concerts à New York. On y retrouve certains de leurs plus grands titres, tels que "Mr Tambourine Man", "Ballad of Easy Rider", "Mr Spaceman" et "Eight Miles High" dans une version de plus de 16 minutes. Et puis il y a l’album studio, enregistré entre le 26 mai et le 11 juin de la même année, dans les studios de la Columbia à Hollywood. À sa sortie, ''(Untitled)'' reçoit des critiques positives, de nombreux journalistes et fans considèrent l’album comme un retour en forme pour le groupe, les ventes s’en ressentent.