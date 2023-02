Unsuk Chin, la simplicité virtuose

La compositrice Unsuk Chin, née en Corée et vivant à Berlin, est l’une des grandes figures du paysage de la musique contemporaine actuelle. Elle est l’invitée d’honneur du festival de création musicale Présences qui se déroule à la Maison de la radio et de la musique, à Paris, du 7 au 12 février.

Deux mots : Hambourg et Ligeti, rappellent à la compositrice ses premiers pas dans le monde musical. Car Unsuk Chin étudia pendant trois ans au Conservatoire de Hambourg dans la classe de composition de Ligeti. Une période difficile pendant laquelle elle s’est consacrée à des études particulièrement exigeantes alors qu’elle était encore "jeune et naïve".

Comme en témoigne son Concerto pour piano, percussion et ensemble, Unsuk Chine est fascinée par la virtuosité, bien que celle-ci ne soit jamais gratuite. Quand elle était petite, elle voulait être pianiste, et la virtuosité du piano l’inspirait. Cet attrait pour la virtuosité, c’est aussi car elle aime explorer et repousser ses limites. Ce dépassement de soi, elle souhaite le partager avec les musiciens qui jouent ses œuvres. Bien que ses compositions comportent des moments très difficiles à jouer, cette difficulté n’est pas un but en soi. Elle reste toujours au service d’un haut niveau d’expression, et c’est ce qui la rend remarquable.

Paradoxalement, l’imaginaire de l’enfance aussi se déploie dans son œuvre (dans son opéra Alice in Wonderland, par exemple). Dans ses pièces, c’est l’apparente simplicité qui naît d’un monde et d’une structure musicale complexes qui intéresse la compositrice. Ce rendu évident qui émerge de souterrains sinueux. Comme le lapin blanc d’Alice qui nous emmènerait dans des galeries sombres où l’on pourrait se perdre.

Enfant, la compositrice était habitée par des rêves étranges et colorés. Le rêve, ses images parfois naïves au sous-texte complexe et insaisissable, se cristallise dans la virtuosité des compositions de Unsuk Chin, toujours au service d’une apparente simplicité.