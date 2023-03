Unreal Engine 5 : des graphismes toujours plus poussés dans la nouvelle démo

S’ensuit la démo technique du potentiel prochain rival d’Elden Ring : Lords of the Fallen. RPG en monde ouvert développé par Hexworkds, le jeu charme et est très prometteur. Et les développeurs reconnaissent tout de même qu’en termes de level-design, Lords of the Fallen s’est inspiré d’Elden Ring. Bon courage pour détrôner le GOTY 2022.