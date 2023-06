UNO : une tactique capable de bouleverser la partie

Ah le retour du soleil, les soirées qui s’allongent, les potes réunis autour d’un verre et d’un jeu de cartes. Pourquoi pas une partie de UNO, tiens ? Le célèbre jeu Mattel fait en général l’unanimité. Enfin, jusqu’à ce qu’on s’aperçoive qu’on a chacun des petites règles maison.

Au risque de faire grincer des dents, les règles de UNO sont strictes et les fabricants tiennent à les rappeler à coups de tweets gentiment taquins. Bien que difficile à admettre l’une de ces règles est l’interdiction d’additionner les +2 ou les +4. Votre adversaire sort sournoisement une carte +2 et vous espérez vous en sortir en posant sur celle-ci une autre carte +2, pensant que le joueur suivant devra piocher 4 cartes (voire 8 ou 12 quand plusieurs cartes sont cumulées) ? Et ben non, ce n’est pas permis. Vous passez votre tour et écopez de 2 cartes. Oui, c’est dur la vie.

Sachant cela, à quoi bon jouer à UNO ? Tout n’est pas forcément foutu, le compte Twitter officiel @realUNOgame fait part d’une tactique méconnue pour échapper à la pénalité lorsqu’on vous balance un +2 : dégainer une carte "changement de sens" de la même couleur que le +2 précédemment posé. Dans ce cas la pénalité s’inverse et c’est votre adversaire qui doit piocher deux cartes. Paf !

Le jeu de cartes américain UNO a plus de 50 ans et est toujours aussi populaire. Chaque minute, on en vend 17 exemplaires dans le monde. La société Mattel, qui édite le jeu, sait entretenir la flamme en proposant régulièrement des éditions spéciales, des variantes ou des règles pimpées pour des occasions spéciales, comme le confinement. Il y a deux ans, un film basé sur Uno avait même été annoncé.