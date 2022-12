Unmatched, l’affrontement des plus grands héros, est notre jeu de société de la semaine

D’autres boîtes existent, mais uniquement en anglais pour l’instant, et sont encore plus orientées pop culture. Citons notamment une boîte Hell’s Kitchen qui propose Daredevil, Bullseye et Elektra; une boîte Redemption Row avec Moon Knight, Luke Cage et Ghost Rider; une boîte Buffy contre les Vampires avec Buffy, Spike, Willow et Angel; deux boîtes Jurassic Park, et même une boîte permettant d’incarner Bruce Lee.

Bref, Unmtached est une série très jouissive, qui propose des combats intenses pour 2 à 4 joueurs (selon les boîtes), et qui se renouvelle sans cesse. Et la bonne nouvelle, c’est que chaque boîte se suffit à elle-même. Avec son plateau recto verso, ses pions et ses cartes, il n’est pas nécessaire de passer par une boîte de base comprenant des éléments uniques. Il est donc tout à fait possible de choisir un héros qui vous plaît et de faire l’impasse sur d’autres boîtes.

Quant aux prix, comptez 35 euros pour les boîtes comprenant 4 héros, et 26 euros pour deux héros.