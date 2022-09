Unlock ! Short Adventures : l’escape game en format de poche

Après le succès des boîtes Unlock ! Adventures, qui contiennent chacune trois scénarios, les Space Cowboys se tournent vers un format plus petit et plus rapide, pratique pour essayer ces escape games d’un genre nouveau.

Ces "Short Adventures", au nombre de six, proposent des aventures inédites et très diversifiées. Mais avant de s’y plonger, revenons sur le principe d’Unlock. Le jeu se joue avec un deck de carte, et une application mobile gratuite. Celle-ci vous sert à la fois de minuteur, d’indices et de "machines", qui utilisent divers éléments interactifs d’un smartphone (gyroscope, camera, lampe torche, etc).

Sur les cartes, des numéros qui vous obligent à piocher de nouvelles cartes. Et au recto, des éléments (une clé, une bouteille, un parchemin, etc.) à combiner pour progresser dans l’histoire et s’en sortir avant la fin du décompte.

Les "Short Adventures" reprennent le même procédé, mais offrent des aventures plus courtes (de 30 à 45 minutes, contre parfois plus d’une heure pour certains des scénarios classiques).

Du côté des histoires, vous serez plongés à Venise, dans une forêt, dans une cuisine un peu spéciale, dans une tombe ou encore dans un repaire de pirates. C’est drôle, rythmé, et terriblement efficace, et ça démontre le talent des Space Cowboys.

Chaque scénario, vendu dans une petite boîte en carton (à ne surtout pas jeter, on y retrouve des indices !) sont vendus aux alentours de 7 euros. Et croyez-nous, ça vaut largement le détour, que vous y jouiez seul ou à plusieurs (à 3 ou 4 maximum, pour ne pas être trop autour de la table).