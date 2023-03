Unknown Mortal Orchestra : Exotisme psychédélique

Double album centré sur la vie d'un seul homme, "V" butine les fleurs de la pop psychédélique, souffle sur le pollen du yacht rock (une version pimpée du soft rock) et s'autorise quelques mélodies mielleuses et déviantes, toujours portées par des envies soul-funk hyper débridées. En dépit de ses airs chaleureux et inoffensifs, ce nouvel album dépeint un terrible chaos intérieur. Le groove lumineux de "That Life" par exemple, ressemble à la BO idéale de vos vacances. Mais sous la crème solaire, il ne reste rien de la carte postale : le morceau mesure, en effet, la distance entre la quête d'une vie meilleure à l’étranger et la dure réalité de l’existence dans une Amérique régie par le capitalisme et les armes à feu. Non loin de là, le discoïde "Weekend Run" est une ode langoureuse aux bonheurs éphémères du week-end : trompe-l’œil glamour ou petite parenthèse festive, avant le retour des angoisses d'une semaine sous tension.