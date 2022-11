Universités : les cursus de médecine de la Fédération Wallonie-Bruxelles évalués pour la première fois

"De nombreuses activités sont organisées par les universités pour optimiser les taux de réussite en première année du bachelier", pointent notamment les experts dans leur analyse. "Mais au-delà de la première année, un certain nombre d'étudiants en deuxième ou troisième année d'études se trouvent en difficulté, ce qui a pour conséquence de prolonger la durée de leurs études voire de les contraindre à l'abandon". Le comité recommande ainsi d'étendre l'organisation d'activités d'aide à la réussite aux deuxième et troisième années pour ces étudiants.

Le comité estime par ailleurs que le niveau des connaissances des étudiants répond bien aux attentes réglementaires même s'il considère qu'il existe une marge d'amélioration de l'enseignement systématique des compétences, soulignant que les établissements mettent en œuvre des outils pédagogiques éprouvés, variés et, pour certains réellement innovants. "On a constaté beaucoup d'actions pour innover mais c'est souvent à titre personnel de la part de l'enseignant. On peut avoir davantage d'effets quand on travaille en équipe", a précisé Joke Deneken, professeure émérite en médecine familiale (Université d'Anvers) et membre du comité d'experts.