Université des aînés à Liège : 3000 étudiants n’ont plus de locaux

Ils suivent des cours d'histoire, de bridge, d'anglais, d'allemand, de photo, d'informatique... Ils ont entre 50 et 99 ans et ce sont peut-être les plus studieux et assidus des étudiants de la Ville de Liège.

Aujourd'hui, ils apprennent que leur bâtiment va être rasé par la Ville de Liège dans le but de redynamiser le quartier dès la rentrée prochaine: "On est tous inquiets parce qu'on a quelque chose ici qui est convivial, un parking facile, et pour nous reloger quelque part, ça va être à mon avis pas évident" explique Pierre Maréchal, étudiant à l'Université des aînés.

Le problème, c'est de savoir où on va aller

Déménager, mais pour aller où? Cela fait 24 ans que les cours se donnent ici, et changer les habitudes des aînés, c'est toujours les bousculer. Trois d'entre eux témoignent: "Ce n'est pas évident parce que moi, je viens de Visé, et si on devait passer toute la ville pour aller au Sart-Tilman, je ne pense pas que je viendrais encore au cours" confie Michel Goffard. "Ça nous dramatise parce que, franchement, on a parlé d'un déménagement vers le centre-ville, qui est une catastrophe pour nous" poursuit Lucienne Hogge. "Le problème, c'est de savoir où on va aller. S'il faut traverser la ville, pour le moment, c'est pénible, il faut partir une heure plus tôt. Ce n'est pas impossible que je ne vienne plus au cours" conclut Albert Collignon.