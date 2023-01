Université de Namur : des vers "programmés" pour travailler comme des robots

Concevoir des petits robots vermiformes biologiques, voilà l'objectif d'un programme de recherche coordonné par l'Université de Namur, financé par l'Union Européenne et mené par six partenaires internationaux parmi lesquels l'Institut Max Planck (Allemagne) et l'Université hébraïque de Jérusalem (Israël).

Concrètement, il s'agira de reconfigurer génétiquement le système nerveux de petits vers de l'espèce C. Elegans (1 millimètre de long) dans l'espoir de modifier leur comportement. Les perspectives à long terme sont potentiellement vertigineuses : ces BABots ("biological animal robots", ou robots animaux biologiques) pourraient, par exemple, remplacer certains produits phytosanitaires dans le domaine de l'agriculture ou encore être utilisés à l'intérieur du corps humain dans le cadre d'un acte médical.

Si certaines de ces tâches pourraient être effectuées par des moyens chimiques ou des robots conventionnels, les robots biologiques offriraient plusieurs avantages, selon les chercheurs, comme "une agilité et une compatibilité supérieure" dans des environnements biologiques.

Ce programme de recherche visera à étudier la façon dont ces vers se comportent de manière collective, fournira un exemple réaliste à travers une expérience d'agriculture verticale et devra également définir un cadre éthique pour un éventuel usage des BABots dans le futur. Des démonstrations et des actions de sensibilisation seront organisées à destination du grand public.

Plus d'informations sur le site www.babots.eu