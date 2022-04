Université de Liège : un deuxième tour nécessaire pour élire le recteur ou la rectrice

A l'issue du dépouillement des votes du premier tour de l'élection rectorale ayant eu lieu à l'Université de Liège (ULiège) ces 26 et 27 avril, aucun des deux candidats n'a atteint 50 % des suffrages. Un deuxième tour doit être organisé, a-t-on appris jeudi soir dans un communiqué d'ULiège.

Deux candidats sont en lice pour l'élection rectorale à l'Université de Liège : Jean Winand et Anne-Sophie Nyssen. Jean Winand, professeur ordinaire à la faculté de philosophie et lettres et premier vice-recteur en charge de la politique de développement et la gestion des sites géographiquement délocalisés, a obtenu 40,47 %. Il s'était déjà présenté à l'élection rectorale en 2014.

Anne-Sophie Nyssen, professeure ordinaire à la faculté de psychologie, de logopédie et des sciences de l'éducation ainsi que vice-rectrice en charge de l'enseignement et du bien-être, a totalisé 48,43 % des votes.

11,1% des voix n'ont été données "à personne", c'est-à-dire à aucun des deux candidats.

Aucun des candidats n'ayant atteint au moins 50 % des suffrages pondérés au premier tour, un deuxième tour est prévu les mardi 10 et mercredi 11 mai.

Le dépouillement a mis en évidence le fait que les votes en faveur d'Anne-Sophie Nyssen (44,98 %) sont à peine supérieurs à ceux en faveur de Jean Winand (44,80 %) du côté du personnel enseignant, ses voix comptant pour 65 %. Le personnel scientifique, le personnel administratif ; technique et ouvrier ainsi que les étudiants ont voté majoritairement pour Anne-Sophie Nyssen.

On relève un taux de participation de 85,18 % du côté du personnel enseignant, de 57,12 % du personnel scientifique, de 76,34 % du personnel administratif, technique et ouvrier et seulement 22,93 % pour les étudiants.

Le futur recteur ou la future rectrice doit prendre ses fonctions le 1er octobre 2022 pour un mandat de 4 ans.