Université d’été de Défi : "Il est temps de retrouver le sens de l’Etat, de réaffirmer son autorité", pour François De Smet

On l’a perçu dans le contexte de la pandémie, de la crise de l’asile, du poids accru des narcotrafiquants, de la crise de l’énergie, de l'"inaction climatique", de l'"incapacité à réformer la fiscalité ou les pensions", ou encore de l'"intimidation subie par des pays comme l’Iran". Sans remise en ordre, on ne relèvera ni le défi de la sécurité, ni celui du contrat social, ni du climat, ni du redressement économique et du taux d’emploi, a-t-il dit. Pour François De Smet, la justice doit être une priorité.

Cela veut dire aussi réinstaurer une police de proximité et placer des moyens nouveaux dans les forces de police, notamment en cessant de fragiliser des grandes zones comme Bruxelles.

Cela nécessité aussi de remettre l’Etat fédéral dans les clous budgétaires, boucler une véritable réforme fiscale et réformer les pensions pas payables à moyen terme.

Pour contrer le pari des nationalistes flamands sur la mauvaise gestion des entités fédérées francophones pour obtenir l’indépendance, il faut également assainir durablement la Région wallonne, la Région bruxelloise et la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont la dette cumulée atteindra 50 milliards en 2025, a-t-il ajouté.