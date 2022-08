Univers Marvel : Shea Coulée comme première actrice drag-queen

La gagnante de la 5e saison de "RuPaul’s Drag Race : All Stars", Shea Coulée, rejoint le casting de "Ironheart". Cela fait d’elle la première actrice darg-queen de l’univers Marvel.

Shea Coulée rejoint le casting de la série Marvel, "Ironheart", dont la diffusion est prévue pour fin 2023. "Je n’ai pas de mots pour dire à quel point je suis heureuse à l’idée de faire partie de ce projet fantastique. Jouer la comédie est mon premier amour, et je suis ravie de m’y remettre d’une manière aussi spectaculaire.", a avancé l’actrice qui, au micro de E ! News, avait exprimé sa satisfaction de faire connaître la culture drag dans la pop culture.

Découverte dans la 9e saison de "RuPaul’s Drag Race" (qui aura sa version belge sur Tipik !), elle a participé à la 5e saison "All Stars" du show et l’a remportée. Depuis, Shea Coulée a posé pour les plus grands magazines tels que Vogue, Entertainment Weekly ou encore Gay Times.

Les studios Marvel tiennent donc leur promesse quant à l’inclusivité. En plus de Shea Coulée, Zoe Teraques, acteur transgenre et non-binaire, fait également partie du casting de "Ironheart".