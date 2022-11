Univers inconnu : James Webb découvre une nouvelle galaxie qui remet en cause nos connaissances de l’Univers

Le télescope spatial de la Nasa a fait une nouvelle découverte, repoussant les limites de notre Univers, avec une nouvelle galaxie, la plus éloignée jamais observée.

On s’attendait à de belles découvertes et James Webb ne déçoit pas. Depuis qu’il a été lancé, il nous régale de vues sublimes, de nouvelles découvertes et maintenant il repousse même les limites de l’Univers connu.

Dans un communiqué de la Nasa, on apprend donc que James Webb a photographié une galaxie lointaine (GLASS-z12) qui brille à peine 350 millions d’années après la naissance du cosmos il y a 13,8 milliards d’années. Au-delà d’être une belle image des confins de notre univers, elle remet également en question ce que l’on pensait savoir des débuts de l’Univers. Elle pose en effet une énigme que les scientifiques vont devoir essayer de comprendre : comment les étoiles et les galaxies ont pu se former si rapidement à la suite du Big Bang ?