Unity présente ses excuses, les studios de jeux vidéo toujours en colère

Après un week-end de silence de la part d’Unity, l’entreprise a tweeté cette nuit :

"Nous vous avons entendu. Nous nous excusons pour la confusion et l’angoisse que la politique de frais d’exécution que nous avons annoncée mardi a provoquées.

Nous sommes à l’écoute, nous discutons avec les membres de notre équipe, notre communauté, nos clients et nos partenaires, et nous allons apporter des modifications à cette politique. Nous ferons le point sur la situation dans quelques jours. Nous vous remercions pour vos commentaires honnêtes et critiques."