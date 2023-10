Unity : le CEO John Riccitiello démissionne

Suite au départ de Riccitiello, Whitehurst se sent confiant dans son nouveau rôle :

"Unity est bien positionné pour continuer à améliorer sa plateforme, à renforcer sa communauté de clients, de développeurs et de partenaires, et à se concentrer sur ses objectifs de croissance et de rentabilité."

Si le changement de CEO a bien été reçu sur les réseaux sociaux, on reste cependant sans aucune nouvelle info au sujet de la Runtime Fee et si elle changera ou non de forme.

Et on se doute que le nouveau CEO et Unity se sont bien gardés d’en parler, après toute la débâcle vécue sur les réseaux sociaux.