Unity : l’entreprise décide de faire machine arrière… à moitié

Après des excuses envers la communauté utilisant le logiciel, et sans invoquer cette fois-ci de "confusion occasionnée", Marc Whitten explique la nouvelle décision d’Unity.

Les développeurs et studios utilisant Unity Personal ne sont pas sujets à la Runtime Fee. Whitten indique : "Nous augmenterons le plafond de 100.000 à 200.000 dollars et nous supprimerons l’obligation d’utiliser l’écran d’accueil "Made with Unity. Aucun jeu dont le chiffre d’affaires sur 12 mois est inférieur à 1 million de dollars ne sera soumis à cette redevance."

Une bonne nouvelle donc, pour toute personne ou studio utilisant Unity Personal. Mais une mauvaise nouvelle pour ceux utilisant les versions Pro et Entreprise du logiciel, il fallait s’y attendre.