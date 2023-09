Unity impose une nouvelle taxe sur son logiciel, les développeurs de jeux vidéo sont mécontents

A l’heure actuelle, plus personne n’utilise de moteur de jeu vidéo "fait maison", nous rapporte le game designer. Seules les plus grosses entreprises comme Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn) ou encore Naughty Dog (The Last of Us) le font encore. Pour les studios indépendants, restent donc trois moteurs de jeux vidéo viables :

Unity ;

Unreal Engine, bien que l’outil soit trop développé et exagéré pour réaliser un jeu vidéo indépendant ;

Godot, un outil open source qui a actuellement le vent en poupe pour de la création de jeux vidéo en 2D.

Guillaume Bouckaert juge que le problème avec l’administration d’Unity est qu’elle soit trop vite allée dans la voie de l’actionnariat, afin de générer toujours plus d’argent. Sauf que cette voie, selon lui, est totalement à contresens des valeurs du logiciel : la création par tous et pour tous.

Bien la situation puisse encore évoluer, celle-ci comporte encore trop de zones d’ombre. Certains studios quittent déjà le navire, à la recherche d’une alternative plus attrayante.