"United Music of Brussels" revient dans la capitale pour une cinquième édition

L’événement "United Music of Brussels" revient pour une cinquième édition et se tiendra dans la capitale les 24, 25 et 26 novembre. La Monnaie, le Belgian National Orchestra et Bozar, organisateurs du rendez-vous musical, ont tracé différents parcours qui permettront à la musique de résonner dans des lieux atypiques bruxellois pendant trois jours.

Le concert d’ouverture, intitulé "Quatuor de la Renaissance", s’est déroulé ce jeudi 24 novembre à 19h30 et a permis à quatre chanteurs a cappella de faire découvrir l’acoustique de l’église du Sablon.

Le vendredi 25 novembre, le programme se concentrera sur trois lieux : le Grand Foyer de La Monnaie, la Rotonde de la Galerie Ravenstein et la salle Henry Le Boeuf de Bozar. Le soir, le Belgian National Orchestra, dirigé par le chef d’orchestre Antony Hermus, interprétera en première mondiale la Première symphonie Ombres Célestes du Bruxellois Jean-Luc Fafchamps.

Samedi, la dernière journée de ce triptyque musical sera bien remplie, puisque de 11h00 à 23h00, des mini-concerts prendront place dans 10 lieux. Sur le parcours musical des Halles Saint-Géry, du Cinéma Galeries ou de la Gare centrale, les visiteurs pourront découvrir les sons d’une clarinette électroacoustique, d’un marathon de pianistes, de concerts de tango argentin ou d’un "cor solo interstellaire".