Unis par l'amour du chocolat

Direction le nord du pays pour aller à la rencontre, comme chaque mois, d'une incroyable flamande. Marie Verhulst a 28 ans et elle cumule les succès comme chanteuse et comédienne. C'est elle qui donne la réplique au mythique chien en peluche Samson sur la chaine publique flamande. Elle est également une des stars de la série télé "De Verhulstjes" qui suit les aventures de sa famille et elle en Belgique, au ski ou à Saint-Tropez. Les flamands et les néerlandais en sont fous. Et Frédéric Deborsu est allé tester sa popularité à Plopsaland à La Panne.