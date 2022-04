Unique buteur du match, Loïs Openda offre la victoire à Vitesse face à Cambuur

Le PSV et Vitesse ont tous les deux remportés les 3 points dans leurs rencontres respectives pour la 29e journéee de championnat en Eredivisie, dimanche après-midi.

Le PSV, avec Yorbe Vertessen titulaire, a ouvert le score face au RKC Walwijk grâce à Veerman (38e), avant que Jordan Teze ne fixe le score final à 2-0 (69e). Vertessen a été remplacé trois minutes avant le deuxième but.

Loïs Openda a été l'homme du match pour Vitesse qui s'est imposé face à Cambuur, 1-0. L'attaquant des Diablotins a inscrit l'unique but de la rencontre à la 42e minute, et a été remplacé à 5 minutes de la fin de la rencontre. Il compte désormais 12 buts en championnat, et pointe à la cinquième place du classement des buteurs du championnat batave.

Plus tôt dans la journée, Groningue a fait une mauvaise affaire dans sa course à l'Europe en s'inclinant devant Heerenveen, 3-1. Sydney van Hooijdonk a fait la différence en ouvrant le score (7e) pour les visités, avant d'inscrire un deuxième but (53e) pour répondre à l'égalisation de Kasanwirjo (29e). Le dernier but a été inscrit par van Beek à la 80e minute. Cyril Ngonge est monté à la mi-temps du côté de Groningue tandis qu'Anas Tahiri était titulaire et a disputé toute la rencontre pour Heerenveen. Emmanuel Matuta est resté sur le banc des visiteurs.

Le PSV est 2e avec 68 points, à 4 longueurs de l'Ajax. Vitesse est 6e, avec 44 points, tandis que Groningue est 8e, hors des places qualificatives pour les playoffs européens, à 6 points d'Utrecht. Heerenveen est 11e, 2 points derrière son adversaire du jour.