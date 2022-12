“Unionist tot in de kist !” : dans l’œil des fans de l’Union Saint-Gilloise

Les fans arrivent pour un match. L’un d’entre eux blague sur l’époque où ils étaient 400 à se rendre sur place. L’ambiance est joyeuse, d’une vivacité qui provoque un sourire immédiat. Difficile de ne pas ressentir la concentration à certains moments de jeu et la frustration lors d’occasions loupées. Les chants reviennent ensuite, plus forts et animés par un esprit de groupe particulièrement tenace. L’amour pour l’Union est tangible par la façon dont toutes ces personnes vivent le moment en même temps. Certains fans sont là depuis leur plus jeune enfance, comme ce supporter qui témoigne suivre le club depuis ses 7 ans. Il se célèbre aussi bien dans les gradins que dans les bistrots un traitement en tant que supporters réunis la fête et la communion. Comme le déclare Michel :