Union - Standard : "Noë Dussenne aurait pu recevoir un deuxième carton jaune" pour Stéphane Breda

Sur la première faute de Noë Dussenne, coup franc ou penalty ? Pour notre arbitre consultant, Stéphane Breda, "si l’arbitre siffle, il va siffler coup franc, car c’est lié à l’endroit où le joueur tire le maillot. Sur cette phase, j’ai l’impression que le défenseur tire en dehors de la zone et que l’attaquant en rajoute pour tomber dans la surface de penalty." Il poursuit, "sur la phase, le jaune est justifié car il y a de l’antijeu de la part de Dussenne. Pour moi, la décision de l’arbitre est bonne. Il ratera le match contre Anderlecht la semaine prochaine."

En deuxième mi-temps, le joueur du Standard commet une autre faute. Et pour Stéphane Breda celle-ci est plus visible. "Ce qui me gêne c’est qu’il aurait pu prendre une deuxième jaune sur cette action. Sa faute est assez dure sur le joueur de l’Union qui sort sur blessure." Il termine, "je pense que l’arbitre aurait pu revenir sur la faute et le sanctionner d’un deuxième jaune ce qui lui aurait valu un rouge et une exclusion."