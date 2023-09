Union Saint-Gilloise - Toulouse : l’USG doit retrouver son efficacité pour ne pas manquer son départ (direct vidéo et commenté jeudi 18h15)

L’Union Saint-Gilloise reçoit Toulouse dans le cadre de la première journée du groupe E de l’Europa League. Quart de finalistes l’an dernier, les Bruxellois veulent entamer cette nouvelle campagne du bon pied. Une rencontre à suivre en direct vidéo et commenté sur la RTBF.



Les hommes d’Alexander Blessin seraient bien inspirés de s’imposer à domicile contre un concurrent direct pour la deuxième place de ce groupe E qui comprend aussi Liverpool et les Autrichiens de LASK.



Pour envisager les trois points, l’USG devra régler ses problèmes d’efficacité offensive. Cinq des sept derniers buts "at home" ont été marqués sur penalty. Et face à Genk, les Bruxellois ont dominé outrageusement (25 tirs mais seulement 4 cadrés) sans trouver la faille (0-1). Vu sous cet angle, le déménagement au Lotto Park n’est peut-être pas une mauvaise nouvelle.