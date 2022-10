Union Saint-Gilloise : Teddy Teuma avant le tournant à Braga, "on peut rêver plus grand mais l’erreur serait de s’enflammer"

Avec 6 points, l’Union a tout de même les statistiques en sa faveur : la qualification est en bonne voie.

" Je suis très fier : j’aurais signé d’office pour ces 6 points " reprend Teddy Teuma. " Personne n’aurait mis une pièce sur nous… mais maintenant, il n’y a plus d’effet de surprise : on nous attend au tournant et on veut montrer à toute l’Europe qu’on n’est pas là par hasard. On peut rêver plus grand… mais l’erreur serait maintenant de s’enflammer, car tout peut tourner très vite. On a un petit matelas, c’est très cool (sic) mais n’oublions pas qu’on vient du Pot 4 au tirage. Sur le terrain, on fait le taf jusqu’ici, mais il faut continuer à élever notre niveau de jeu… sinon on finira par se prendre un mur ! "

Karel Geraerts : " Les 6 points qu’on a au classement, personne ne nous les enlèvera… mais les autres, on ne les recevra pas dans un papier cadeau ! " (sic) Et le gardien Anthony Moris de conclure : " La qualification en vue ? Disons que ça sentira bon si on gagne à Braga… et si on perd, il n’y aura rien de dramatique. Une certitude : on y va pour les 3 points. Oui, oui, vous avez bien entendu : on joue tout pour gagner… sinon on ne monte même pas dans l’avion ! "