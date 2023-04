Union Saint-Gilloise – Saint-Trond : "J'ai l'impression que la balle de Nieuwkoop est rentrée"

Dans le match entre Malines et Bruges, une faute de main a aussi retenu l’attention de notre consultant. Un tacle du Malinois Dimitri Lavalée a amené un penalty pour Bruges. Un penalty transformé par Noa Lang. "Je ne vois pas comment le défenseur peut éviter le ballon avec son bras sur ce tacle", commence Stéphane. "Il va au tacle et il est piégé à cause de ça. Est-ce qu’on avait besoin de siffler là-dessus ? C’est une zone grise. Il y a un manque d’uniformité au niveau des fautes de main. Et cela amène de la frustration."

Notre journaliste Pascal Scimè surenchérit, "Le risque si on commence à siffler toutes ces fautes de main, c’est que des joueurs intelligents vont commencer à viser le bras pour obtenir des penaltys."