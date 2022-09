L’Union Saint-Gilloise renverse Malmö et poursuit son sans-faute en Europa League

Six sur six, bilan parfait pour l’Union Saint-Gilloise dans cette phase de poule de l’Europa League ! Les Unionistes ont battu l’équipe suédoise de Malmö 3-2. Dominateurs, les hommes de Karel Geraerts ont longtemps gaspillé devant le but, il ne leur manquait vraiment que la finition. Mais menés à deux reprises, ils sont parvenus à renverser la situation et à s’imposer. Les buteurs de l’Union se nomment Burgess (17e), Teuma (69e) et Boniface (71e). On peut dire que l’Union soigne son retour sur la scène européenne. L’Union partage désormais la tête du groupe D avec Braga, tous deux avec six points après deux rencontres, l’Union Berlin et Malmö suivent sans le moindre point en poche.

Cueillis à froid par Malmö dès la sixième minute (but de Joseph Ceesay), les Bruxellois ont bien réagi avec l’égalisation de Christian Burgess dix minutes plus tard. Mais, alors qu’ils dominaient cette rencontre de la tête et des épaules, les Unionistes ont encaissé peu avant l’heure de jeu. Un but des œuvres d’un joueur bien connu dans notre championnat, Isaac Kiese Thelin.

L’Union prenait un petit coup au moral mais ne paniquait pas. Et en deux minutes de jeu Teddy Teuma et Victor Boniface plaçaient l’Union aux commandes de cette rencontre. La logique était enfin respectée.

Malgré une bonne réaction suédoise, le score n’a plus changé. L’Union confirme son très joli exploit à l’Union Berlin en battant Malmö à domicile.