" Après un premier match, tu es forcément plus compétent sur ton adversaire. Mais en quart de finale de Coupe d’Europe, je ne crois plus à la théorie de l’effet de surprise. Avant l’aller, Xabi Alonso et son staff avaient forcément analysé de fond en comble les forces et faiblesses de l’USG : ils respectaient déjà l’Union. Moussa Diaby ne connaissait aucun nom unioniste 24 heures avant le match ? Il y a plein de joueurs qui ne regardent jamais de foot à la télé… Mais soyez sûr qu’au moment du coup d’envoi, le Français avait été briefé. " (clin d’œil)