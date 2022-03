Union Saint-Gilloise : La relance catastrophique, l'énorme boulette du défenseur Kandouss, qui sert un but à Courtrai

Tout débute toutefois extrêmement mal pour les hommes coachés par Felice Mazzu. A la 8e minute de jeu, les Unionistes sont en difficulté après une sortie d'Anthony Moris, Ismaël Kandouss entrant ensuite en possession du ballon. On pense l'offensive arrêtée, mais le défenseur franco-marocain, 24 ans, de l'Union offre littéralement le premier but de la partie à Faïz Selemani, ancien de l'équipe bruxelloise, qui n'en demandait clairement pas tant. La boulette est flagrante et fait très mal au leader du championnat.

Secoué par cette réalisation courtraisienne, le club bruxellois arrachera toutefois la victoire (2-3). Le deuxième but de l'Union étant inscrit par... Ismaël Kandouss.