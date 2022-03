Union Saint-Gilloise : La praline somptueuse et libératrice d’Undav contre Courtrai

L’Union Saint-Gilloise a pris le meilleur sur Courtrai (2-3) ce samedi soir pour le compte de la 30e journée de Pro League, le championnat belge de football. Deniz Undav, meilleur buteur de notre compétition, a sauvé le club bruxellois en fin de match après un but somptueux à distance.

"On savait que ça allait être une rencontre difficile. On a essayé de faire notre match, on a réussi à se procurer plein d’opportunités. Mon but ? J’ai eu un peu de chance car la trajectoire a été un peu spéciale, je suis très heureux d’avoir planté ce but. Le plus important, c’était de ramener les trois points de ce déplacement. On est en tête du classement et on veut y rester", a expliqué le buteur allemand, 21 réalisations en Pro League cette saison, au micro de la Pro League.