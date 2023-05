Union Saint-Gilloise – Genk et le débrief de la 3e journée des Playoffs au programme de Complètement Foot (Live vidéo)

Ce dimanche dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga reviendront sur cette troisième journée des Playoffs. L’équipe débriefera notamment du partage le Standard et Westerlo (2-2). Ils reviendront également sur la victoire de l’Antwerp à la toute dernière seconde du match contre le Club de Bruges (3-2). Une page spéciale sera également de mise pour revenir sur fins de carrières chez les Diables d’Axel Witsel et de Nacer Chadli.