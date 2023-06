Union Saint-Gilloise – FC Bruges : les Bruxellois veulent y croire (direct commenté et audio 18h30)

L’Union Saint-Gilloise est toujours en vie ! Menés et au bord du gouffre pendant de longues minutes le weekend dernier sur la pelouse de l’Antwerp, les Saint-Gillois sont revenus du diable vauvert pour égaliser, arracher un point au courage et rester dans la course au titre (1-1).

Seulement voilà, ils comptent toujours ce "demi-point" symbolique de retard sur l’Antwerp et devront donc compter sur un faux pas du Great Old à Genk pour espérer emporter le titre. De leur côté, les Saint-Gillois devront remplir leur part du marché en s’imposant face à un Club de Bruges complètement démobilisé et devenu, en l’espace de quelques semaines, un simple sparring-partner dans cette course à trois pour le titre.

A une journée de la fin du championnat, le suspense est donc encore total. L’Union va-t-elle le faire ? Elle y croit dur comme fer. Sauf que, malheureusement pour elle, elle n’est pas maître de son destin. Début des hostilités à 18h30 en direct commenté ci-dessous et en direct audio ici.