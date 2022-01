Union Saint-Gilloise : 'Dancing Mazzu' ravi, "une victoire acquise dans la difficulté"

Felice Mazzu a communié avec le public unioniste et célébré le succès de l’USG avec sa désormais traditionnelle danse après la victoire du leader de notre championnat lors du derby bruxellois face à Anderlecht.

Pendant la rencontre, c’est plutôt la tension qui a prévalu dans le chef de l’entraîneur de l’Union. "Il y avait une grosse envie de gagner. On l’a fait dans la difficulté car Anderlecht a eu la possession et s’est créé quelques situations où notre organisation et Anthony (Moris) ont fait la différence", a réagi Mazzu au micro d’Eleven Sports.

"De notre côté, on a également eu les situations pour faire 2-0. C’est un match plein avec la mentalité qui nous caractérise et réussir quelque chose de bien", a tout de même rappelé Mazzu avant d’expliquer la préparation du but unioniste.

"On avait montré aux joueurs qu’il y avait cette zone qui était libre et les joueurs ont exécuté le plan à la perfection" a indiqué Mazzu qui veut "terminer ce gros calendrier sans être battu."

"Je vais parler avec les joueurs et bien y réfléchir car je ne veux pas leur donner de faux objectifs", a conclu l’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise.