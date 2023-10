Union Saint-Gilloise – Charleroi : "Je suis déconcerté par le désintérêt de certains Carolos pour la rencontre"

Le début de saison de Charleroi est assez préoccupant. Les Zèbres pointent à la 14e place du classement en Pro League. Notre consultant Clément Tainmont est revenu sur les dernières semaines compliquées des Carolos. "Il y avait des choses encourageantes malgré les défaites. Il y avait une recherche de production de jeu et une mentalité qui était affichée. Par contre, quand il y a eu cette fameuse discussion avec Medhi Bayat (ndlr : face à Saint-Trond lors de la 6e journée) et les joueurs dans le rond central, j’ai senti Felice Mazzu très affecté ce jour-là. Il est peut-être fatigué par la situation. Ça peut se comprendre parce que quand tu mets des choses en place au quotidien et que tu vois que ça ne répond pas le week-end, tu as beaucoup de frustration et tu remets tout le temps tout en question. C’est très fatigant et usant, je pense."

Il continue, "Peut-être que Bayat l’a senti aussi ce jour-là et qu’il a voulu remobiliser les joueurs qui étaient peut-être en train d’échapper au coach en termes de mentalité. Au final, ils ont eu une belle réaction en allant battre Courtrai. Ils l’ont fait très petitement, mais on pensait que ça allait les mettre dans une condition positive. Et ici, ils sont passés totalement à côté de leur match."

Notre consultant estime que Charleroi est capable de réagir. "Je pense que c’est une bonne gifle. Maintenant il faut savoir se relever et j’ai toute confiance en Mazzu pour remettre son club à flot. J’ai aussi confiance en certains cadres pour remettre tout le groupe à niveau mentalement. Et après, j’espère qu’ils arriveront à montrer autre chose."