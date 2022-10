Union Saint-Gilloise – Braga : les Unionistes veulent poursuivre leur sans-faute (Direct vidéo et commenté 18h45)

L’Union Saint-Gilloise reçoit Braga ce jeudi soir à 18h45 dans le cadre de la quatrième rencontre de la phase de groupe de l’Europa League. Les Unionistes ont réalisé le sans-faute jusque-là en battant tour à tour l’Union Berlin, Malmö et puis le Sporting Braga. Ils totalisent donc neuf points sur neuf et sont en tête du groupe D.

Le scénario à suspense du match aller face à l’équipe portugaise, et le but décisif inscrit dans le temps additionnel par Gustaf Nilsson, a forcément galvanisé les troupes de Karel Geraerts (également victorieuses en championnat le week-end dernier sur le score de 2-1 contre le Cercle Bruges). Mais les Portugais savent à quoi s’attendre et ils tenteront d’éviter de se laisser à nouveau piéger par le club de Saint-Gilles.

La rencontre est à suivre en direct vidéo et direct commenté vers 18h45.