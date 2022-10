L'Union retrouve le FC Bruges : comme un air de revanche pour effacer un douloureux souvenir…

Plongée dans l’ambiance bouillante du Stade Jan-Breydel trois jours plus tard. Les supporters, sans doute conscients de l’enjeu, sont chauffés à blanc. Tension palpable, regards fermés, visages concentrés.

Comme à l’aller, c’est l’Union qui prend le taureau par les cornes. Animé, déjà, par un doux sentiment de revanche. Convaincu que rien n’est perdu. Mais comme à l’aller, l’euphorie contagieuse des Unionistes ne leur suffit plus pour marquer.

Au pire des moments, alors que le sprint final ne fait que commencer, les Bruxellois ont une panne de courant. Ne savent plus marquer, ne parviennent tout simplement pas à désorganiser le solide bloc brugeois. Amani met Mignolet à contribution, sans succès. Undav ? Pareil, il se heurte à un implacable portier brugeois.

Le chrono défile, le marquoir, lui, n’évolue pas. 0-0 à la mi-temps. Le tournant du match survient brutalement à l’heure de jeu. Comme à l’aller. Cette fois, le héros malheureux se nomme Koki Machida, exclu après un 2e carton jaune.

A 10 contre 11, l’Union souffre, l’Union recule. Et finit finalement par céder sur un but gag et un ballon que Moris détourne… sur son défenseur Bäger.

À deux journées de la fin, Bruges prend donc virtuellement trois points d’avance. Mais les hommes de Mazzu ne s’avouent pas vaincus. Nouvelle ruée dans les brancards. Ultime baroud d’honneur.

Futur Brugeois, Casper Nielsen pense délivrer l’Union à la 89e minute. Sa frappe sèche, sortie de nulle part ne laisse aucune chance à Simon Mignolet, battu pour la 1e fois en deux matches. Mais la joie n’est que de courte durée. Le VAR intervient et annule le but pour un hors-jeu préalable. Cruel ascenseur émotionnel pour des Bruxellois, en pleurs, qui ne reviendront plus.

En l’espace de 180 minutes, ils ont laissé filer Bruges et dit adieu à un titre dont beaucoup rêvaient sans oser l’exprimer. Incapables de tromper Mignolet, incapable de se sublimer, de profiter de leurs nombreuses occasions.

Cynique, Bruges aura fait parler son expérience pour galoper vers un 18e titre. L’expérience aura fait la différence. Des joutes tendues comme celles-là, les Brugeois en avaient déjà disputées. Infime détail, immenses conséquences.