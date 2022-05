Union : le rêve s’éloigne... même si le titre est encore mathématiquement accessible

Autoritaire leader, l’Union a conjugué l’efficacité à tous les temps et à tous les modes au cours des 34 journées de la phase classique. Les Jaune et Bleu ont été redoutables tant offensivement que défensivement. Selon les datas, ils ont sur-performé (8 buts marqués en plus et 7 buts encaissés en moins selon les expected-goals). Chirurgicaux, les Unionistes.



Malheureusement, la lame du bistouri s’est émoussée en play-offs. On se souvient du rush final infructueux au Bosuil, du penalty raté par Vanzeir lors de l’acte 3 contre Bruges ou encore des occasions ratées mercredi soir au Breydel. Trop d’opportunités galvaudées et au pire moment. Une efficacité en berne symbolisée par le duo Undav-Vanzeir, beaucoup plus performant durant la compétition régulière (38 buts à eux deux, 1,11 but par match) qu’en play-offs (une seule réalisation, 0,25 but par match).



Le physique ? Le manque de fraîcheur ? La gestion des émotions ? Le manque d’expérience ? Difficile de pointer une raison et encore moins un coupable. On peut seulement constater que fin janvier-début février dans un enchaînement similaire et contre les mêmes adversaires, l’Union avait engrangé 7 points sur 9. Le contexte et l’enjeu ont changé, les résultats aussi (4/12).