Union européenne : Macron transmet la présidence tournante du Conseil aux Tchèques

Le gouvernement bulgare a confirmé mercredi, quelques jours après un vote du Parlement, la levée du veto à l’ouverture de négociations d’adhésion de la Macédoine du Nord, sur la base de la proposition de la France, qui fait office de médiatrice dans cette affaire.

Depuis 2020, la position bulgare empêchait le lancement de négociations non seulement avec Skopje, mais aussi avec l’Albanie, les deux candidatures étant liées par l’UE.

Au cours d’une courte cérémonie organisée à la fin du sommet de l’Otan, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a remis un bâton aux couleurs de l’UE à son homologue tchèque Jan Lipavsky, en estimant que l’Europe sortait de la présidence française "plus forte, plus souveraine et, je crois, plus unie".