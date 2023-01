Union européenne : le manque de transparence du Conseil condamné par la Justice européenne

Le juriste a donc porté l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne, qui examinait ainsi pour la première fois les conditions d’accès aux documents des groupes de travail du Conseil. La Belgique, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède l’ont soutenu dans sa demande. D’un côté, le Tribunal a confirmé que les traités de l’Union permettaient de préserver un refus d’accès au motif que la divulgation de documents porterait gravement atteinte au processus décisionnel du Conseil. Mais en l’occurrence, ce n’est pas le cas des documents visés par la demande, a-t-il dit dans son arrêt publié mercredi. Le Tribunal souligne que, dans un système fondé sur le principe de légitimité démocratique, les colégislateurs doivent répondre de leurs actes à l’égard du public, et que l’exercice par les citoyens de leurs droits démocratiques présuppose la possibilité de suivre en détail le processus décisionnel et d’avoir accès à l’ensemble des informations pertinentes.