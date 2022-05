Union-Club de Bruges et Antwerp-Anderlecht au programme de Complètement Foot (Live vidéo 20H)

Ce dimanche soir, l'équipe de "Complètement Foot" reviendra sur la troisième journée des Champions playoffs de la Pro League, avec la victoire du Club de Bruges à l'Union Saint-Gilloise et ce penalty manqué par Dante Vanzeir. Une victoire qui permet aux Brugeois de prendre la tête du championnat. David Houdret, Pascal Scime et Alex Teklak débrieferont également la rencontre opposant l'Antwerp et Anderlecht dans la lutte pour la 3e place, synonyme d'un ticket pour la Conference League. Comme chaque semaine, notre arbitre "Complètement Foot", Stéphane Breda, reviendra sur les phases litigieuses de cette journée de playoffs.