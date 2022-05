Union-Club Bruges (13h30) : les 7 datas-clés du choc au sommet

" Cela fait une différence de 15 buts ! " analyse Stéphane Medeiros : " C’est énorme… et d’autant plus important qu’à Bruges, les valeurs réelles et attendues s’équilibrent autour de 0 ! C’est le reflet d’une certaine réussite et d’une forme de surrégime, mais aussi de l’application et du talent du duo Vanzeir-Undav de transformer une demi-occasion en but. En termes de consignes, il faut donc pour Bruges redoubler de vigilance, exercer un marquage strict mais aussi serrer les lignes car les goals bruxellois viennent également de la 2e ligne. Même constat sur le plan défensif : le travail défensif unioniste est remarquable. En expected-points, l’Union a gratté 8 points de plus que mérité sur base de ses prestations… mais le rendement est comparable à Bruges (+7 points). "