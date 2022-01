Union - Anderlecht : pour Alex Teklak dans Complètement Foot, "le départ de Philippe Clément, c’est peut-être ça le tournant pour l’Union"

Avec ce résultat, l’Union continue de faire la course en tête en Pro League. Si Alex Teklak avouait ne pas voter l’Union championne il y a quelques mois, notre consultant a fait son mea culpa.

Je fais mon mea culpa, car je ne voyais pas Bruges ne pas revenir.

"Il y a environ deux mois, dix consultants ont été interrogés pour voir si l’Union serait championne et j’ai répondu que non. Attention, je ne démérite pas ce que l’Union est en train de faire. Car, c’est la seule équipe qui profite de tout pour le moment. Mais je fais mon mea culpa, car je ne voyais pas Bruges ne pas revenir. Et dans ma réflexion, ce qui a changé, c’est le départ de Philippe Clément pour Monaco. Chaque fois que Philippe part d’un club, il sait qu’il ne pourra pas faire mieux, comme l’a dit Hein Vanhaezebrouck. Et je me dis que ce départ, ce n’est peut-être pas ça le tournant de l’Union."

Un tournant qui pourra donner le titre de champion ? Réponse dans quelques semaines. Mais pour le moment, l’Union trône en tête de la Pro League et compte y rester le plus longtemps possible.