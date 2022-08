Union - Anderlecht : "Mazzu a dû se rendre compte qu'intellectuellement, ses joueurs ne savaient pas encore répondre à ce type de match"

"Je pense que l'Union s'est ménagée le plus d'occasions" explique l'ancien joueur de Mouscron. "Elle a mis plus de pression, plus de grinta, plus d'allant offensif. Les Unionistes ont pris le dessus. Anderlecht a poussé en fin de match. On retrouve un peu l'Union de l'année dernière malgré le changement d'entraîneur. Il y a la même philosophie avec Karel Geraets. J'ai été agréablement satisfait de l'Union. Elle est dans la continuité et malgré quelques départs, elle a été convaincante."



Des propos corroborés par Pascal Scimè : "Ce fut un match intense. L'Union, sur l'ensemble, mérite sa victoire. Pas uniquement sur l'intensité mais aussi au niveau du jeu. Par contre, j'aurais aimé voir un Sporting à 100% physiquement. J'aurais aussi voulu voir l'Union moins tendue en début de match. Ou sur le premier but. Lapoussin et Teuma dormaient sur les 20 premières minutes. Mais ce que j'ai adoré, c'est qu'on n'a quasiment pas parlé de Felice Mazzu. Chapeau aux supporters unionistes ! Leur mot d'ordre c'était : 'On ne parle pas de Felice. On se focalise sur les nôtres. Felice, merci mais c'est du passé.'"

Et de rajouter : "Felice Mazzu a dû se rendre compte qu'intellectuellement ses joueurs ne savaient pas encore répondre à ce type de match. Par contre, on sentait qu'il y avait du Mazzu notamment dans les courses défensives de Verschaeren et d'Amuzu. Mais à 2-1, ses troupes ont joué contre nature. J'aurais voulu voir une équipe d'Anderlecht sans les 120 minutes du match européen dans les jambes."



Clément Tainmont valide : "On sent que Mazzu a mis son empreinte sur l'équipe. Il y a de bonnes idées mais il faudra les peaufiner."