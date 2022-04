Union-Anderlecht, le Sporting en déficit : Retour sur les 4 dernières confrontations entre les deux clubs

Deux saisons à peine après leurs retrouvailles en coupe, le hasard du tirage au sort propose déjà l'occasion d'une revanche dans cette même épreuve.

Cette fois, c'est au Parc Duden que cela se joue, et un tour plus loin, soit en 1/8è de finales. L'Union est en pleine bourre, elle occupe la tête de la D1B (avec 12 points d'avance sur le deuxième !) où elle vient d'enchaîner 6 victoires consécutives, non sans avoir oublier de se débarrasser de Mouscron en coupe. Anderlecht, lui, n'est que 6è en D1A, mais s'est donné du coeur à l'ouvrage avec une victoire sur le terrain de Genk quatre jours plus, et une qualification pour les 1/8è de finale de la coupe conquise juste avant sur le mauvais synthétique du RFC Liège (Nationale 1). Chez les Mauves, le désir de revanche de 2018 est ardent, et l'objectif coupe brandi fièrement (à peu près comme chaque année...).

Bien entrés dans le match avec une première occasion de Dante Vanzeir (frappe croisée) dès la 7è minute, les Unionistes se font surprendre sur la première tentative anderlechtoise, peu après le quart d'heure : passe en profondeur de Murillo pour Amuzu dans le couloir gauche, centre tendu et déviation au petit rectangle de Lukas Nmecha, qui inscrit son 13è but de la saison sous les couleurs mauves.

La suite de la première mi-temps est assez équilibrée avec deux autres tentatives du jeune buteur allemand, chaque fois détournées par Anthony Moris, puis un essai de Teddy Teuma pour rendre espoir aux supporters...

Au retour des vestiaires, l'Union ne parvient pas à secouer son adversaire comme elle l'espère. En dehors d'une frappe à distance de Loïc Lapoussin repoussée par Tim Wellenreuther, on ne verra quasiment rien de dangereux des jaune et bleu, tombés sur plus fort qu'eux, notamment lors de contre-attaques.

Anderlecht profite des boulevards libres pour dérouler dans une dernière demi-heure à sens unique. Nmecha signe un doublé juste avant l'heure de jeu, ouvrant la voie à Paul Mukairu et Abdoulaye Diaby, tous deux appelés au jeu en cours de partie. Un but pour le premier, deux pour le second. De quoi sceller par un score de forfait un match que l'on prédisait extrêmement équilibré.

0-5. Anderlecht a vengé sans états d'âme son humiliation de 2018. L'Union dernier rescapé des séries inférieures, quitte l'épreuve. Anderlecht en atteindra les demi-finales...

Buts : 18è Nmecha (0-1), 57è Nmecha (0-2), 61è Mukairu (0-3), 71è Diaby (0-4), 81è Diaby (0-5)

Compositions :

Union (3-5-2) : Moris - Burgess (Van Der Heyden), Kandouss, Bager - Lapoussin (Sigurdarson), Fixelles, Nielsen (Lynen), Teuma, Jordanov - Vanzeir (Sory Bah), Undav (Labeau)

Anderlecht (4-3-3) : Wellenreuther - Mykhaylichenko, Delcroix, Lissens, Murillo - Sambi Lokonga (Kana), Cullen, Aït El-Hadj (Trebel) - Bruun Larsen (Mukairu), Amuzu (Dauda), Nmecha (Diaby)