Union-Anderlecht et Courtrai-Standard au programme de Complètement Foot (Live vidéo 20H)

Ce dimanche soir, l'équipe de "Complètement Foot" reviendra sur la 6e journée de Pro League, avec bien évidemment le derby bruxellois entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht. David Houdret, Pascal Scime et Clément Tainmont débrieferont également la rencontre opposant Courtrai et le Standard sans oublier Charleroi-Club de Bruges. Nous consacrerons également une page spéciale au mercato des "Diables Rouges". Bref, une première émission qui fleure bon la reprise !