Union, Anderlecht, Charleroi, Standard : le bilan Complètement Foot de la saison 2021-2022

"Le bilan du Sporting de Charleroi est plus que positif" estime Pascal Scimè. "Septième au final contre treizième la saison dernière. On a eu un renouvellement au niveau du staff et il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs. C’était donc une année zéro avec un jeune coach inexpérimenté en tant que T1. Il fallait faire confiance au projet de jeu et cette équipe a de la personnalité et on reconnaît la touche de l’entraîneur. Mais je pense qu’on pourra être moins indulgent l’année prochaine par rapport à Edward Still et sur les erreurs commises par son équipe cette saison. Il faudra peut-être cibler l’un ou l’autre renfort sans se tromper pendant le mercato. J’espère aussi que pour l’avenir, si on a un joueur qui a 10 ou 15 buts au mercato, on puisse refuser un transfert. La seule chose qu’on peut peut-être reprocher, c’est par moments l’absence d’une certaine régularité. Et cette équipe doit aussi apprendre à prendre des points quand elle ne joue pas bien. Le bémol ça a surtout été les matches contre les équipes du top et il faudra travailler là-dessus."

Et Joachim Mununga d’ajouter : "C’est bien résumé, c’est une année réussie. L’année prochaine on aura certainement moins d’indulgence. Cette équipe nous avait donné un espoir de venir s’installer dans le top 5 parmi les grosses cylindrées belges. Cette année on a l’impression qu’on a reculé un peu mais les conditions étaient particulières. J’aurais bien aimé voir la fin de saison avec un Shamar Nicholson. Le mercato va être très important parce que Charleroi va devoir commencer fort, ils seront attendus l’année prochaine. Et ce qu’on n’a pas beaucoup cité du côté de Charleroi, c’est qu’ils ont sorti des jeunes. On pense à Wasinski, on pense à Tchatchoua, on pense à Nkuba qui revient d’une longue blessure. Donc le Sporting s’appuie sur son académie et c’est quelque chose qu’on ne met pas assez en avant."

Pascal Scimè a lui aussi voulu mettre en avant l’intégration des jeunes Zèbres dans le noyau A. "Il y a du budget qui a été mis dans l’académie avec des jeunes qui intègrent les équipes nationales. On a des internationaux et des joueurs qui, s’ils ne quittent pas le club, seront dans le noyau A dans 6 mois, 1 an ou 2 ans. Edward Still a pris ses responsabilités en allant chercher ces jeunes."