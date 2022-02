Union, Anderlecht, Charleroi et le Standard : Quel programme et quelles ambitions pour cette fin de phase classique?

Il en restera quatre. Dans la lutte la plus prestigieuse de notre championnat, quatre équipes s’affronteront en PO1 pour tenter de décrocher le titre de champion de Belgique 2021-2022.

Le "happy-end" de l’Union possible ?

Une équipe se démarque dans cette phase classique, l’un des deux promus, l’Union Saint-Gilloise. Championne d’automne, l’Union est toujours sereinement en tête du classement après 25 rencontres disputées. La renaissance d’un club bruxellois, avec l’arrivée au sommet de Felice Mazzu, un coach populaire. L’histoire est belle et pourrait bien connaître un happy-end. Le programme des Unionistes jusqu’à la fin la phase classique est abordable (alors qu’ils viennent d’enchaîner face à des adversaires directs), avec quelques grosses rencontres malgré tout. Mais quand on vise le titre, aucune équipe ne doit être insurmontable. D’autant que pour concrétiser la domination de la saison par un titre de champion de Belgique, il faudra encore affronter deux fois les trois autres meilleures équipes du championnat. La route est encore longue, mais les Unionistes sont sur la bonne voie.

Si le deuxième au classement est l’Antwerp, on pourra sans doute également compter sur Bruges pour tenter de déjouer les plans de l’Union. Les Anversois ont encore des chocs contre Bruges, l’Union, Anderlecht au programme, mais aussi plusieurs rencontres face aux équipes de bas de classement qui seront en recherche de points précieux. Il n’y a pas de grande place pour les cadeaux dans cette dernière ligne droite.

Bruges possède un programme légèrement plus clément que celui des Anversois, sur papier en tout cas. Mais les Blauw en Zwart sont encore engagés dans la Coupe de Belgique, et plutôt en posture favorable pour atteindre la finale. Ils n’auront pas entièrement la tête aux PO1, mais ont un effectif qui devrait leur permettre de mener les deux "batailles". Il faudra compter sur les Brugeois, tant pour les PO1 que pour la course au titre !

Une lutte acharnée pour la quatrième place

Derrière l’Union, Bruges et l’Antwerp, quasiment assurés de disputer les PO1, il reste une place. Mais pour qui ? Actuellement occupée par le Sporting d’Anderlecht, cette place pourrait revenir aux Mauves en fin de phase classique. Mais cette course à la quatrième position s’annonce tendue. Qui d’Anderlecht, Charleroi ou encore La Gantoise parviendra à accrocher le wagon ? Les Mauves pourront faire la différence en affrontant leurs deux concurrents directs dans les rencontres à venir. Alors que les Buffalos ont un programme quelque peu plus favorable que celui des Zèbres sur papier. Des Carolos qui doivent tout de même encore affronter Bruges, l’Union, Anderlecht et le Standard notamment. Il reste une montagne à gravir pour les hommes de Still qui pourraient être boostés par le retour de leurs fans, alors que jusque-là ils ont engrangé 16 points à domicile, pour 24 à l’extérieur (3e meilleur total de D1A).

L’Europe en ligne de mire

Rappelons que les tickets européens sont répartis comme suit : le vainqueur des Champions’play-offs jouera la Champions League. Le 2e jouera le troisième tour de qualification de la Champions League et le 3e jouera le dernier tour de qualification de la Conference League. Quant au 4e, il disputera un barrage face au vainqueur des Europe Play-Offs pour tenter de décrocher une place au deuxième tour de qualification de la Conference League.