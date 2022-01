Unilever veut supprimer 1500 postes d’encadrement ans le monde

Le géant de l’agroalimentaire et des produits d’hygiène Unilever veut supprimer environ 1500 postes d’encadrement dans le monde afin de simplifier son organisation, selon un communiqué mardi.

Cette annonce intervient une semaine après une tentative ratée de rachat d’une unité du groupe pharmaceutique GSK pour une somme faramineuse qui avait conduit des actionnaires à questionner la stratégie du patron Alan Jope et fragilisé son action à la Bourse de Londres.

"Unilever a annoncé aujourd’hui des changements à son modèle d’organisation pour en faire une entreprise plus simple" et organisée "autour de cinq types d’activité": beauté et bien-être, hygiène personnelle, entretien de la maison, nutrition et glaces, a précisé le groupe.

Chaque entité "sera entièrement responsable de sa stratégie, de sa croissance et de la réalisation de bénéfices à l’échelle mondiale", note le communiqué.