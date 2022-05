Unik Ubik : attitude punk déjantée et belgitude décalée

Pour "I am not Feng Shui", vous avez collaboré avec le chanteur de The Ex, G.W. Sok. Comment s’est passée votre collaboration ?

Je suis un gros fan de ce groupe. Je ne compte même plus le nombre de fois où je les ai vus. Il est venu jouer à Tournai au Water Moulin. On a créé des liens depuis tant d’années. C’était en plein confinement donc on a fait ça à distance. Par contre, on va jouer à Amsterdam et on aimerait qu’il vienne sur scène avec nous.