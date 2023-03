Uniformes, chaises, couverts, meuble de la réception : l’Hôtel Métropole de Bruxelles vend son patrimoine aux enchères

Un manteau de voiturier en laine mis à prix pour 50 euros. La casquette rouge et dorée qui va avec ? 50 euros également. Si vous êtes un grand admirateur du faste Belle époque de l’Hôtel Métropole, d’autres articles seront faits pour vous. Comme, pour 50 euros prix de départ, des fourchettes et des cuillères en métal argenté estampillées du nom du prestigieux établissement, ouvert en 1895 sur la place De Brouckère, dans le centre-ville de Bruxelles. Ou encore, et carrément, si vous disposez de moyens plus conséquents, le grand meuble en bois naturel de la réception. Mise à prix : 4000 euros !

Ce ne sont ici que quelques exemples parmi les 178 lots qui seront mis aux enchères, le jeudi 30 mars prochain, par le nouveau propriétaire de l’Hôtel Métropole. Fin de l’année dernière, la famille Bervoets a décidé de passer le flambeau à un fonds d’investissement Lone Star Fund. Après travaux de rénovation, celui-ci confiera l’exploitation de l’établissement à une société française, Centaurus Hospitality Management en vue d’une réouverture annoncée en 2025.

Le Métropole a une vraie place dans le cœur des Bruxellois et des Belges

Un nouveau départ qui doit faire table rase du glorieux passé du Métropole, de ses salons, de ses suites, de sa terrasse, décors pour d’innombrables films et séries et lieux d’accueil d’une foule de personnalités allant d’Albert Einstein à Bruno Mars, en passant par Jean Dujardin, Annie Cordy ou encore Marie Curie. Un passé matérialisé par un nombre conséquent d’objets, meubles, décorations et souvenirs mis en vente par le nouveau maître des lieux via la société Ader et Entreprises & Patrimoine.

"L’Hôtel Métropole a une vraie place dans le cœur des Bruxellois et des Belges. Il sera possible d’acheter un petit morceau d’histoire, un petit morceau du Métropole. Il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets", assure Octavie Bordet, représentante en Belgique d’Ader Entreprises & Patrimoine. La maison de vente française s’attend à un grand engouement du public. "Cela ira du Bruxellois amoureux du Métropole et de l’Histoire de sa ville à une clientèle professionnelle : peut-être des propriétaires d’hôtel qui souhaitent garnir ou renouveler leur mobilier", estime Octavie Bordet.